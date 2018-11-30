Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Kocaeli
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli, İzmir
, Balıkesir
, Bilecik
, Isparta
ve Mersin
'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, 27 Kasım'da "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aralarında muvazzafların da olduğu 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, KHK ile meslekten ihraç edilen 1 astsubay ve eski 2 askeri öğrenci olmak üzere 7 kişiyi gözaltına almıştı.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli