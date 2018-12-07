Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Kocaeli
merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli, İstanbul
, İzmir
, Ankara Muğla
, Bursa
ve Iğdır
'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi
'ne götürüldü.
Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 6'sı muvazzaf 13 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara Muğla, Bursa, Iğdır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kocaeli
07 Aralık 2018 Cuma 10:59