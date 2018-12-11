Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Kocaeli
merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Muğla
, Mersin
, Manisa
, Yalova
ve Samsun
'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kocaeli
11 Aralık 2018 Salı 12:29