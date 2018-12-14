Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Kocaeli
merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında muvazzafların da olduğu 16 şüpheli adliyeye getirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Muğla
, Mersin
, Manisa
, Yalova
ve Samsun
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzafların da olduğu 19 kişiden 16 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi
'ne götürüldü.
Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun'da eş zamanlı operasyonda, 13'ü muvazzaf 19 asker gözaltına alınmıştı.
TSK,Kocaeli
14 Aralık 2018 Cuma 11:40