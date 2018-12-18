Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Kocaeli
merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11'i muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Muğla
, Çanakkale
, Sakarya
, Şırnak
, Kayseri
, Balıkesir
, Bursa
, Manisa
, Ağrı
ve Kahramanmaraş
'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kocaeli
Kaynak: AA