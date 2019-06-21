21.06.2019 12:59
Haberler » Güncel » Haber

Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu

Kocaeli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 18 Haziranda Kocaeli, İstanbul ve Balıkesir 'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 17'si serbest bırakıldı, 16 şüpheli ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
İcra müdürlüklerinin taşınır ve taşınmaz mallar için gerçekleştirdiği ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, bu gruptaki şahısların ihalelere katılım sağlayan şahıslarla ihale öncesi irtibat kurarak şahısların ihaleye girmesini engelledikleri ya da ihalelere girmeme karşılığında ücret talep ettikleri anlaşılmış, düzenlenen operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda atılı suçla ilgili dokümanlar, notlar, belgeler ve dijital materyaller ele geçirilmişti.Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu
Kaynak: AA
Balıkesir , Kocaeli , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:15İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM TÜRKİYE'YE AYAR VERMEYE ÇALIŞANLARA EN GÜZEL CEVABI MİLLET VERMİŞTİR
14:14Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, BGC'ye veda ziyaretinde bulundu
14:13Kayseri Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesinden Camlı Oda Uygulaması
14:13Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
14:13İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi
14:13"Bahreyn Çalıştayı, ABD'nin Arap-İsrail ilişkilerini normalleştirme planının bir parçası"
14:13Karabük'te otomobil direğe çarptı: 3 yaralı