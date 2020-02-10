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Kocaeli merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılığı yapanlara yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

10.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:48
ve 'da uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılığı yapanlara yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, 28 kilo 660 gram toz esrar, 4 bin 805 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve 3 sikke ele geçirildi.
Ekiplerce kent genelinde sokak satıcısı olduğu belirlenen 8 şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İstanbul, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA


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