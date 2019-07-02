02.07.2019 19:27
Haberler» Güncel» Haber

KOCAELİ Mobilya deposu yandı

Mobilya deposu yandıKocaeli'nin Körfez ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınırken, depo kullanılamaz hale geldi.

Mobilya deposu yandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınırken, depo kullanılamaz hale geldi.
Saat 16.30 sıralarında, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi Ahmet Petrolcü Sokak'taki mobilya deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sokak üzerindeki mobilya mağazasına ait depoda yangın çıktı. Depodan çıkan dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir anda büyüyerek bütün depoyu saran yangına müdahaleye başladı. Deponun tamamını saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınabildi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. KOCAELİ Mobilya deposu yandı
Kaynak: DHA
kocaeli, mobilya, körfez, yandı, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:23   Doğuş Kilisesi tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkarıldı
20:22   Manavgat'ta orman yangını
20:21   SPOR Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı
20:20   Pence'in seyahatini iptal etmesi Beyaz Saraya göre acil durum değil
20:20   Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
20:18   Tarsus'ta devrilen vincin sürücüsü yaralandı
20:17   Tunceli'de Sivas'ta ölenler anıldı