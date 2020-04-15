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KOCAELİ Montunun astarına gizlediği 830 gram esrarla yakalandı

Montunun astarına gizlediği 830 gram esrarla yakalandıKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, polisin durdurduğu otomobildeki E.S.'nin montunun astarında 830 gram esrar ele geçirildi.

15.04.2020 22:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:55
Montunun astarına gizlediği 830 gram esrarla yakalandı
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, polisin durdurduğu otomobildeki E.S.'nin montunun astarında 830 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki E.S. ile yanındaki M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çayırova'da kurulan kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Otomobildeki E.S. ve M.S.'nin üzerleri arandı. E.S.'nin montunun astarının içerisine gizlenmiş 830 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S. ve M.S., polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
500 KİLO TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan, Derince ilçesindeki bir depoda ekiplerce yapılan aramada 500 kilo tütün, 340 bin adet makaron ve 12 bin 20 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. KOCAELİ Montunun astarına gizlediği 830 gram esrarla yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çayırova, Kocaeli, Güncel
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