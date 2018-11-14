Kocaeli Motosikletli Hırsızlar Yakalandı

Kocaeli
'nin Gebze
, Darıca
ve Çayırova
ilçelerinde, 11 eve girip televizyon, ziynet eşyası ve para çalan, televizyon gibi eşyaları çaldıkları motosikletle götüren 2 hırsız yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 11 eve girerek televizyon, ziynet eşyası ve para çalan hırsızları yakalamak için inceleme başlattı. Çevrede bulunan MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çalıntı motosikletle gelip evlerin kapı dilini sökerek giren 2 kişinin daha önceden benzer suçlardan kayıtları bulunan M.K.(26) ve K.L. (30) olduğunu belirledi. M.K.'nın başka bir hırsızlık suçundan yakalanıp cezaevinde olduğunu tespit eden polis ekipleri K.L.?nin ise Çayırova Atatürk
Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan K.L.?nin evinde yapılan aramada 2 adet çalıntı televizyon ele geçirildi. K.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Hırsızların motosikletle çaldıkları televizyonları taşıma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Darıca,Gebze,Çayırova,Kocaeli
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:52