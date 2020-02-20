Kocaeli motosikletli polisin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Motosikletli polisin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
KOCAELİ'nin Darıca
ilçesinde, sırtına aldığı kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Çağlar'a (52) motosikletli polisin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza geçen Pazar günü sabah saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Kazım Çağlar, sabaha kadar çalışarak mesaisini tamamladıktan sonra bir çuval kömür satın alarak evin yolunu tuttu. Sırtına aldığı kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Çağlar'a, motosikletli trafik polisi A.M. çarptı. Yaralanan Kazım Çağlar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazım Çağlar'a motosikletli trafik polisinin çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sırtındaki 1 çuval kömürle yolun karşısına geçen Kazım Çağlar'ın motosikletin çarpmasıyla havaya fırladığı görüldü.