KOCAELİ Motosikletliye çarpıp, ağır yaralayan aracın sürücüsü kaçtı

Motosikletliye çarpıp, ağır yaralayan aracın sürücüsü kaçtıKOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen aracın çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü Süleyman Altuntaş (47) ağır yaralandı.

24.05.2020 21:54 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:00
Motosikletliye çarpıp, ağır yaralayan aracın sürücüsü kaçtı
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen aracın çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü Süleyman Altuntaş (47) ağır yaralandı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde İzmit Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, Süleyman Altuntaş'ın kullandığı 34 VP 4928 plakalı motosiklete çarptı. Sürücü araçla kaçarken, kasksız Altuntaş, savrularak başını yola çarpınca ağır yaralandı. Bu sırada bölgedeki bir kavgaya müdahale eden polis ekibinin kazayı görerek haber vermesi üzerine sağlık görevlileri gönderildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. KOCAELİ Motosikletliye çarpıp, ağır yaralayan aracın sürücüsü kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Altuntaş, Kocaeli, İzmit, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
20 gün sonra vaka görülen Elazığ’da karantinaya alınan bina sayısı 4’e yükseldi Haber
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Haziran’a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haber
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Semih Şentürk’ün bıyıklı hali ’Yeniköy Kasabı’ lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque’ye benzetildi Haber
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Haberler››Güncel››KOCAELİ Motosikletliye çarpıp, ağır yaralayan aracın sürücüsü kaçtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:56: ABD'de Müslümanlar, Kovid-19 nedeniyle "arabada" bayramlaştı - Haber 21:51: Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı - Haber 21:47: 2 gün boyunca mağazada aç ve susuz kalan kedi kurtarıldı - Haber 21:45: Erzurum'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haber 21:43: Manisa'da 3 bin kişiye 4 milyon ceza - Haber 21:39: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi - Haber 20:45: 20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi - Haber 17:18: Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı - Haberler 17:14: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu - Haberler 14:12: Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu - Haberler