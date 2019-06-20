20.06.2019 13:28
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Kocaeli'nde 3 bin kentsel donatı elemanı yenilendi

Kocaeli

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2019 yılı içerisinde mesire, park, bahçe gibi yeşil alanlarda bulunan 3 bin kentsel donatı elemanının bakım, onarım ve yenilenmesini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2019 yılı içerisinde mesire, park, bahçe gibi yeşil alanlarda bulunan 3 bin kentsel donatı elemanının bakım, onarım ve yenilenmesini gerçekleştirdi.

2019 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli genelinde yaklaşık 3 bin kentsel donatı elemanının bakım, onarım ve yenileme çalışmasını gerçekleştirdi. Vatandaşların dinlenmesi ve ailecek hoşça zaman geçirebilmesi için önem taşıyan mesire, park ve bahçe gibi yeşil alanlar Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilip ya onarılıyor ya da yenisiyle değiştiriliyor. Çalışmalar doğrultusunda 2019 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli genelinde yaklaşık 3 bin kentsel donatı elemanının bakım, onarım ve yenileme çalışmasını gerçekleştirdi. Bakım onarım çalışmaları kapsamında metal aksamlardaki kırıklar kaynak yapılıp boyanıyor. Ahşap aksamlardaki zarar görmüş yerler kullanılır nitelikte ise zımparalanarak vernikleniyor. Kullanılamayacak olan kentsel donatı elemanları yenisiyle değiştirilerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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