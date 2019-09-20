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Kocaeli'nde ekip otosu devrildi: 2 polis yaralı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polis aracının kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru hafif yaralandı.

20.09.2019 17:52Kocaeli'nde ekip otosu devrildi: 2 polis yaralı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polis aracının kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru hafif yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Darıca'ya bağlı Nenehatun Mahallesi Atmaca Sokak'ta meydana geldi. Aldıkları ihbar üzerine olay yerine giden polis memurlarının 41 A 0113 plakalı aracı, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, polis memurları M.D. ve Ö.D.Ö., hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı polisleri ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Darıca, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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