19.06.2019 15:10
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Kocaeli'nde fırtınada asırlık çınar ağacı devrildi: 1 yaralı

Kocaeli şehir merkezinde etkisini gösteren fırtına sonucu devrilen ağacın parçası üzerine düşen bir kişi yaralandı.

Kocaeli şehir merkezinde etkisini gösteren fırtına sonucu devrilen ağacın parçası üzerine düşen bir kişi yaralandı. Ağacın üzerine devrildiği araç ise kullanılamaz hale geldi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan fırtına sonucu İzmit Ömerağa Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde bulunan asırlık bir çınar ağacı kökünden devrildi. Ağacın devrildiği esnada oradan geçmekte olan ve ağacın parçalarının ayağına düşmesi sonucu Dilek E. isimli bir kişi yaralandı. Hasret Ö.'ye ait 41 AAE plakalı otomobil de ağacın altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ise devrilen ağaç aracın üzerinden kaldırıldı.
(Cihan Atik - Enes Azmak/İHA)Kocaeli'nde fırtınada asırlık çınar ağacı devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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