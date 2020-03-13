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Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (2)

YAŞAMINI YİTİRDİKocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Ayhanım (75) kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

13.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:40
Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Ayhanım (75) kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Kocaeli, Gebze, Güncel

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