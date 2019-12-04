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Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

KOCAELİ'nde, cezaevinden firar ettikten sonra birçok 'hırsızlık' suçuna karışan ve hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A. (33) ile 24 yıl 10 ay hapis cezası olan S.K. (36) yakalandı.

04.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:42Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

KOCAELİ'nde, cezaevinden firar ettikten sonra birçok 'hırsızlık' suçuna karışan ve hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A. (33) ile 24 yıl 10 ay hapis cezası olan S.K. (36) yakalandı.

Karabük'teki cezaevinden firar ettikten sonra , İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Düzce, Yalova, Bursa, Eskişehir ve 'da çeşitli 'hırsızlık' olayları ile 'silahla tehdit', 'yaralama' ve 'mala zarar verme' gibi suçlara karışan M.A.'nın İzmit'te olduğu belirlendi. İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sigortasız olarak iş yerinde çalışan, hakkında 17 dosyadan arama kararı ve 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Polis başka operasyonda Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Düzce, Yalova, Bursa, Eskişehir ve Sakarya'da 'hırsızlık' olayları ile 'dolandırıcılık', 'başkasına ait kimlik bilgisini kullanma', 'silahla yağma', 'fuhuş', 'tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden alıkoyma', 'silahla tehdit', 'yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarına karışan S.K.'nin kullandığı aracı takibe aldı. Aracı durduran polis, hakkında 33 farklı dosyadan arama kararı ve 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.K.'yi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan M.A. ve S.K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan M.A. ve S.K., kesinleşmiş hapis cezalarını çekmek üzere cezaevine gönderildi.



Sakarya, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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