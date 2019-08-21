Haberler» Güncel» Haber

Kocaeli'nde sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü

KOCAELİ'nde, sağanak etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

21.08.2019 12:34 Kocaeli'nde sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü
KOCAELİ'nde, sağanak etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi'nde, ana su şebeke hattının patlamasıyla yol çöktü. Kentte saat 07.00 sıralarında başlayan yağmur, şiddetli yağışa dönüştü. Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi üzerindeki İSU'ya ait ana su şebeke hattının patlaması sonucu yol çöktü. İzmit merkezde bulunan garın önündeki caddeyi de su bastı. Sürücüler, yollarda güçlükle ilerledi.


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:13   Beyazsu'daki ilk sosyal tesisin açılışı ünlü sanatçıların katılımı ile yapıldı
13:13   Dikiş makineleri teknolojiye yenik düştü
13:13   AK Parti Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı davet etmedi
13:12   Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
13:11   Afganistan'da düğündeki saldırıda ölü sayısı 80'e çıktı
13:10   Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla buluştu
13:10   DHA YURT BÜLTENİ-5