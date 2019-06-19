Kocaeli
'nde şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu.
Olay Değirmendere Merkez
Mahallesi Niyaz Apartmanında öğlen saatlerinde meydana geldi. Belirli aralıklarla devam eden yağmur yağışı ve beraberindeki fırtına nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Olayın olduğu anda apartman çevresinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Apartman sakinleri ve belediye ekipleri, çatı enkazını kaldırma çalışması başlattı.