Kocaeli'nde Terlik İçerisine Gizlenmiş 990 Gram Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu
Geri Gönderme Merkezi'nde Afganistan
uyruklu 1 şüphelinin terliklerinin taban kısmına gizlediği 990 gram Afyon
sakızı ekiplerce ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne 24 yabancı uyruklu şahıs getirildi. Ekipler yabancı uyruklu şahısların üst ve eşyalarında arama yaptı. Afganistan uyruklu S.İ. isimli şahsın çantasından çıkan terliklerden şüphelenen ekipler terlikte inceleme yaptı. Terliğin taban kısmına gizlenmiş 2 paket halinde 990 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
08 Kasım 2018 Perşembe 18:50