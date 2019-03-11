Kocaeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Kocaeli
'nde sokaklarda uyuşturucu sattığı tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay Kocaeli'nde 10 Mart tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube ekipleri ve Gebze
grup amirliği tarafından Kartepe
, Derince
, Darıca
ve İzmit
ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, satıcı konumundaki 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şahıstan 1'i Gebze Adliyesi
'ne, 5'i Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi. - KOCAELİ
Kocaeli, 3. Sayfa
Kaynak: İHA