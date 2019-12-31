Haberler » 3. Sayfa » Kocaeli'nde yılbaşı öncesinde torbacılara operasyon: 2 gözaltı - Haberler

Kocaeli'nde yılbaşı öncesinde torbacılara operasyon: 2 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temin ettikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürme hazırlığında olan 2 torbacı düzenlenen operasyonla yakalandı.

31.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:47 Kocaeli'nde yılbaşı öncesinde torbacılara operasyon: 2 gözaltı
'nin ilçesinde temin ettikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürme hazırlığında olan 2 torbacı düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların evinde yapılan aramalarda sakladıkları esrarın bulunma anı polis kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde E.K ile O.K isimli şahısların beraber hareket ederek temin ettikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekleri tespit edildi. Elde edilen bilgi sonrasında harekete geçen ekipler tarafından şahısların içinde bulunduğu araç İzmit ilçesinde durduruldu.

Araçta bulunan E.K. ve O.K. gözaltına alındı. Ekiplerce araçta ve şahısların evlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 322 adet ecstasy hap, 100 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemeye yarayan poşetler ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, şahısların evlerinde uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi anı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda dolabın içerisinde esrar ele geçiriliyor.

Öte yandan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçlu ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen uygulamalarda ise çeşitli suçlardan aralanan 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:03   Çorum'da yabancı uyruklu genç darp edildi - Haberler
14:03   Kırşehirli saz üreticisi İnce, 2019 yılında 60 saz üretti - Haberler
14:02   ABD Bağdat Büyükelçiliği: "Hiçbir personelimiz binayı terk etmedi" - Haberler
14:02   AK Parti'de İl Gençlik Kolları Başkanı belli oldu - Haberler
14:02   Elazığ'da ev yangını - Haberler
13:35   Önce tırları kurşunlandı şimdi de iş yerleri kundaklandı - Haberler
12:28   Son dakika: Irak'ta ortalık karıştı! Göstericiler ABD Büyükelçiliği'ni ateşe verdi - Haberler
11:27   Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü - Haberler
11:12   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı - Haberler
10:59   Osmaniye'de durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı - Haberler
31.12.2019 14:10:08