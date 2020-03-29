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Kocaeli'nin 2 TEM girişi korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Kocaeli'nin 2 TEM girişi korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında TEM Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme gişelerinden il merkezine girişler kapatıldı.

29.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:50
Kocaeli 'nin 2 TEM girişi korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
KOCAELİ - Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında TEM Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme gişelerinden il merkezine girişler kapatıldı.
Kocaeli'de korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında alınan önlemler her geçen gün arttırılıyor. Bu kapsamda son olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile TEM Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerden il merkezine girişler yasaklandı. Kapatılan girişleri kullanmak isteyen yolcular ise Kandıra turnikeler ve Körfez turnikelere yönlendirilecek.
Tedbirler kapsamında ayrıca Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de İçişleri Bakanlığının ülke genelini ilgilendiren talimatları kapsamında Kocaeli'ne girişlerde kontrol noktaları kurarak, durdurdukları araçlardaki vatandaşların seyahat izin belgeleri ve sağlık durumlarını kontrol ediyor. Denetimler kapsamında Kartepe D-100 karayolu, Gebze D-100, Karamürsel Misli Çeşme Mevkiine, Sakarya-Sapanca girişine, Körfez turnikelere, İzmit Kandıra turnikelere ve Gebze turnikelere uygulama noktaları oluşturularak 24 saat denetimler sürdürülüyor. Kocaeli’nin 2 TEM girişi korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Uzunçiftlik, TEM Otoyolu, Kuruçeşme, Kocaeli, Genel

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Kocaeli'nin 2 TEM girişi korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

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