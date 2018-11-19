Kocaeli'nin 5 Günlük Uyuşturucu Raporu Açıklandı

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:10



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:10

Kocaeli'nde polis ve jandarma ekiplerince 5 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla uyuşturucu tacirleriyle mücadele sürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 Kasım ve 19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 715 gram esrar, 8 adet ecstasy, 5 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 1 gram 20 miligram LSD, 8 gram sentetik kannobinoid, 5 gram skunk ele geçirildi. - KOCAELİ