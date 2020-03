Kocaeli'nin "bacasız sanayisi" yeni yerinde üretim kapasitesini artıracak

Sanayinin başkenti Kocaeli 'de, şehir merkezinde kalan İzmit Sanayi Sitesi'nde ve mahalle aralarında üretim yapan 94 firma, yeni kurulacak sanayi sitesinde üretim kapasitesini ve istihdam sayısını artırarak hizmet verecek.Makine imalatçısı 94 firmanın kurduğu İzmit Makina İmalatçıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyeleri, fiziki mekanlarının ihtiyaçlarının karşılamaması nedeniyle taşınma kararı aldı.Alikahya Organize Sanayi Bölgesinin yakınındaki Durhasan mevkisinde kurulacak siteye taşınmaya hazırlanan firmalar, üretim kapasitesini ve istihdamı yüzde 40 artırmayı hedefliyor.- "39 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"Kooperatif Başkanı Metin Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmit'teki mevcut sanayi sitesinin 50 yıl öncesinin planlarıyla yapıldığı için şu an ihtiyacı karşılamadığını ve altyapının yetersiz olduğunu söyledi.Aktürk, mevcut sanayi sitesinin şehir merkezinde, mahalle arasında ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgede kaldığına ve 100 bin insanın yaşadığı bölgede trafik sorunu da yaşandığına işaret ederek, kendi firmasını da sitenin dışına taşıdığını ve kapasitesinin yüzde 40 artığını anlattı.Her geçen gün üretimini artıran 94 makine imalatçısı firma olarak kooperatif kurduklarını ve yeni sanayi sitesi için Alikahya Organize Sanayi Bölgesinin yakınındaki Durhasan bölgesinde yer aldıklarını aktaran Aktürk, daha büyük bir alanda katma değeri yüksek üretim yapmak amacıyla çalışmalara başladıklarını bildirdi.Aktürk, kooperatif üyelerinin, 39 ülkeye ihracat yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Daha önce fabrikalara küçük işler yapan, makine imalatları yapan veya yedek parça yapan firmalardık. Daha sonra kurumsallaşma adına, marka olmak adına katma değeri daha yüksek farklı imalatlara girdik. Mesela burada geri dönüşüm makineleri yapıyoruz. Yaptığımız makinelerin, birçoğu yurt dışından geliyordu, şimdi biz bu makineleri burada yapmaya başladık. Şu an katma değeri daha yüksek olan makineleri yapıp, hem yurt içine hem de yurt dışına satıyoruz. Kocaeli bir sanayi kenti olduğundan fabrikaların da ihtiyaçlarını karşılayacak makineler yapıyoruz."- "Yaptığımız üretimin tamamı yerli ve milli"Aktürk, makine imalatçılarının tam kapasite çalışamadığını vurgulayarak, "Şu an benim kapasitem yüzde 30-40. Bunun, daha da büyüdüğümüz zaman, büyük yerim olduğu zaman daha da artma imkanı var. 94 firmanın yaklaşık 2 bin civarında elemanı var. Bunun dışarıya çıkıldığı zaman minimum yüzde 30-40 artacağını ön görüyoruz." diye konuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, sanayi alanlarının "yatay yapılaşma" için şehrin dışına taşınması konusunda yaptığı açıklamayı desteklediklerini belirten Aktürk, sanayi sitelerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini anlattı.Aktürk, bütün makine imalatçılarının bir arada bulunmasının birçok avantajının da olacağına dikkati çekerek, bazı büyük ve katma değeri yüksek makinelerin üretiminde yapılan iş birliğinin artacağını dile getirdi."Üretimlerimizin tamamı yerli ve milli"Yeni kuracakları sanayi sitesinde kendi elektriklerini üretmeyi de hedeflediklerini kaydeden Aktürk, KOBİ'lerin kendi öz imkanlarıyla yatırım yapan ve sürekli büyümeye çalışan firmalar olduğunu belirtti.Üretimlerinin tamamının yerli ve milli olduğuna vurgu yapan Aktürk, "Yalnızca piyasanın ihtiyaçları olan malzemeleri değil, yarın savunma sanayinin ve diğer ihtiyaçlarımızın karşılanacağı katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz ve üretmek istiyoruz. Bunları başarabilirsek hem kendimize hem ülkemize hem de şehrimize artı katma değer sağlayacak. Burada yaptığımız iş itibarıyla tamamen 'bacasız sanayiyiz'. Bacasız sanayi olduğumuzdan çevreyle ilgili herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Kooperatif üyelerinin ekonomiye yıllık katkısı, 600-700 milyon lira. 1 milyar liraya çıkan bir ciro hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA