Kocaeli'nin Bir Aylık Uyuşturucu Raporu Açıklandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:46



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:46

Kocaeli'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Kocaeli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirleriyle mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 1 Kasım ve 30 Kasım tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kilogram 739 gram 38 miligram esrar, 18 gram 80 miligram eroin, 312 adet ecstasy, 16 gram 89 miligram metamfetamin, 1 gram 20 miligram LSD, 1 kilogram 30 gram 60 miligram afyon sakızı ele geçirildi. - KOCAELİ