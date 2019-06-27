27.06.2019 14:53
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Kocaeli'nin bir plajına da ha 'Mavi Bayrak'

Kocaeli

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı'na verilen 'Mavi Bayrak' 29 Haziran Cumartesi günü teslim edilecek.

Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı'na verilen 'Mavi Bayrak' 29 Haziran Cumartesi günü teslim edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'nin çevre yatırımları meyvelerini veriyor. Dev projelerle sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin plajlarında artık Mavi Bayraklar dalgalanıyor. Kentte yaşayan vatandaşların pırıl pırıl denizlerde kulaç atması için yapılan çalışmalarla, Kocaeli'deki sahiller bir bir 'Mavi Bayrak' alıyor. Merkezi Kopenhag 'ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın belirttiği 33 kriterin tamamlanıp alındığı Kocaeli'deki 'Mavi Bayrak' sayısı, Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı ile 6'ya yükseldi. Türkiye 'nin üçüncü, Marmara bölgesinin ise tek Mavi Bayraklı Kadınlar Plajı olan Miço'da, 29 Haziran Cumartesi günü saat 11.00'de bayrak teslim töreni yapılacak. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
29 haziran , kandıra , mavi bayrak , kocaeli , 3. Sayfa

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