Kocaeli'nin Çayırova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kocaeli
'nin Çayırova
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Bünyamin Çiftçi
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bünyamin Çiftçi 35 bin 597, CHP
adayı Selahattin Kaya
13 bin 735, İYİ Parti
adayı İlhami Bayrak
9 bin 474 oy aldı.
-Çiftçi'nin öz geçmişi
Çiftçi, 1976 yılında Giresun
'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Çiftçi, serbest inşaat mühendisliği yapmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası Gebze
Temsilciliği görevinde bulunan Çiftçi, AK Parti Çayırova Kurucu İlçe Başkanlığı yaptı. Çiftçi, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA