Kocaeli'nin Doğa Kaşifleri Ormanya'da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen "Doğa Kaşifleri" programı kapsamında çocuklar, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı keşfetme imkanı buldular.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda iki haftada bir düzenlenen "Doğa Kaşifleri" programı çocuklara deneyimleyebilecekleri etkinlikler sunuyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülen süreçte minik kaşifler, yaban hayat gözlemciliğinden doğa sanatları atölyesine kadar birçok etkinlik gerçekleştiriyor.
Doğa yürüyüşüyle başlayan etkinlikte küçük kaşiflere alandaki fauna ve flora hakkında bilgiler veriliyor. Ormanya'yı keşfe çıkan küçük kaşifler ilgilerini çeken yaprak, dal, meyve ve meşe palamudu gibi ögelerden beğendikleri ne varsa topluyor. Doğa ile ilgili meraklarını gideren kaşifler, doğayla iç içe olmanın, yeni beceriler elde etmenin ve sosyalleşmenin keyfini çıkarıyor.
Etkinlik boyunca yaban hayat gözlemciliği yapan küçük kaşiflerin daha önce hiç görmedikleri hayvanları incelemeleri, alandaki bitkileri yakından gözlemlemeleri ve fotokapanlar ile alandaki vahşi yaşamı keşfetmeleri sağlanıyor. Bir nevi doğa terapisi yapan çocuklar için etkinlikler oldukça fayda sağlıyor.
Etkinliğin sonlarına doğru doğa sanatı atölyesinde makrome bileklik yapımını öğrenen kaşifler, etkinliğin sonunda tüm yaptıklarını doğa günlüklerine not alıyorlar. Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğünce gerçekleşen etkinlik için veliler doğa ve çocuk temalı etkinliklerin çoğalmasını isterken, memnuniyetlerini dile getiriyor. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,Kocaeli
15 Kasım 2018 Perşembe 11:46