Kocaeli'nin en işlek karayolları yıl boyunca temizleniyor

Şehrin ana güzergâhlarında bulunan karayollarının temizliği büyük önem taşırken Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol süpürge araçları ile D-100, D-130, yan yollar, ana caddelerin ve kavşak yollarının yan taraflarını gece- gündüz yıl boyunca temizliyor. Yapılan çalışmayla yolların temiz kalması ve vatandaşların temiz bir çevrede seyahat etmesi sağlanıyor.

YOLLAR İL SINIRINA KADAR TEMİZLENİYOR

Yol temizliği yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını gece gündüz özverili bir şekilde gerçekleştiriyor. 15 araç ve 18 personelden oluşan ekipler D-100 karayolunun Sakarya il sınırından, İstanbul il sınırına kadar olan kısmındaki yol kenarlarını, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeleri süpürge araçlarıyla temizliyor. Ayrıca ekipler İzmit'ten Yalova'ya uzanan D-130 karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

TEMİZLİKLER YOL GÜVENLİĞİ ALINARAK YAPILIYOR

D-100 ve D-130 karayollarında gündüz saatlerinde trafik yoğunluğu olduğundan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun sol kenarında kalan kısımlarını gece temizliyor. Gece ve gündüz yapılan temizlik çalışmalarında güvenlik önlemi kapsamında süpürge aracına, üzerinde uyarı ışıkları bulunan güvenlik aracı eşlik ediyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yollar temiz tutulurken vatandaşlarında memnuniyeti kazanılıyor.