Kocaeli'nin En İyi Kareleri Görücüye Çıkıyor

5 kategorinin yer aldığı yarışmada 24 eser derece almış, 73 eser de sergilemeye layık bulunmuştu. Cuma günü gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından Kocaeli'nin en güzel fotoğrafları beş gün boyunca Symbol AVM'de sergilenecek.

ÖDÜLLER

14 Aralık Cuma günü Symbol AVM'de gerçekleştirilecek, dereceye giren fotoğrafların sergisi ve ödül töreninde, Kocaeli Manzara ve Doğa, Kocaeli Panoramik, Kocaeli ve İnsan, Kocaeli ve Mekan ve Kocaeli Büyükşehir kategorilerinde ödül kazanan yarışmacılara ödülleri verilecek. Ödüller, birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, 500 TL tutarında 2 mansiyon ödülü ve satın almaya değer bulunan fotoğraflar içinde 150 TL şeklinde olacak

DERECEYE GİRENLER

4 Mevsim Kocaeli IX. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda 5 ayrı kategori altında fotoğraflar değerlendirildi. Kategorilere göre dereceye giren isimler şöyle: Manzara ve Doğa kategorisinde Ahmet Turan Kural, Kocaeli Panoramik kategorisinde Taner Ragıpoğlu, Kocaeli ve İnsan kategorisinde Kağan Baştimar, Kocaeli ve Mekan kategorisinde İhsan Konak, Kocaeli Büyükşehir kategorisinde ise Şerife Keser birincilik ödülü, almaya hak kazandı.