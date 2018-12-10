Kocaeli'nin Haftalık Uyuşturucu Raporu Açıklandı

Kocaeli
'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ve İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirleriyle mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından 3- 10 Aralık
tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 76 gram esrar, 78 adet ecstasy, 5 gram 10 miligram eroin ve 1 gram 29 miligram metamfetamin ele geçirildi. - KOCAELİ
Polis,Jandarma,Kocaeli
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:05