10 Aralık 2018, 14:05
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Kocaeli'nin Haftalık Uyuşturucu Raporu Açıklandı

Kocaeli

Kocaeli’nde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirleriyle mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından 3- 10 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 76 gram esrar, 78 adet ecstasy, 5 gram 10 miligram eroin ve 1 gram 29 miligram metamfetamin ele geçirildi. - KOCAELİ Polis,Jandarma,Kocaeli
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:05



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