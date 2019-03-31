31 Mart 2019, 21:14
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Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kocaeli

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Yıldırım kazandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Yıldırım kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Yıldırım 16 bin 233, CHP adayı Ahmet Çalık 14 bin 839, Saadet Partisi adayı Mehmet Özalay bin 857 oy aldı.

-Yıldırım'ın özgeçmişi-

1973 yılında Karamürsel'de doğan Yıldırım, ilk, orta ve lise eğitimini Karamürsel'de tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 28 Mart 2004 Mahalli idareler yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin başkan adayı olan Yıldırım, yeniden belediye başkanı olarak seçildi. Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır. İsmail Yıldırım, Kocaeli, AK Parti, Karamürsel, Güncel
Kaynak: AA