Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı İsmail Yıldırım
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Yıldırım 16 bin 233, CHP
adayı Ahmet Çalık
14 bin 839, Saadet Partisi
adayı Mehmet Özalay
bin 857 oy aldı.
-Yıldırım'ın özgeçmişi-
1973 yılında Karamürsel'de doğan Yıldırım, ilk, orta ve lise eğitimini Karamürsel'de tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesinden mezun oldu. 28 Mart 2004 Mahalli idareler yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildi.
30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin başkan adayı olan Yıldırım, yeniden belediye başkanı olarak seçildi. Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA