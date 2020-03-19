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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili olduKOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

19.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:37
Kocaeli 'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kocaeli'de dün akşam saatlerinde hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesiyle başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kocaeli'nin tüm ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Gölcük Eriklitepe ve Başiskele Aytepe mevkilerindeki mesire alanlarına giden yollar ile Kartepe kayak merkezi yolu yapılan çalışmalarla ulaşıma açık tutuldu. Kartepe kayak merkezinde kalınlığı 80 santime yaklaştı. Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kaynak: DHA

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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe, Kocaeli, Güncel

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