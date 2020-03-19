Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kocaeli'de, dün akşam saatlerinde hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesiyle başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Gölcük Eriklitepe ve Başiskele Aytepe mevkilerindeki mesire alanlarına giden yollar ile Kartepe kayak merkezi yolu, yapılan çalışmalarla ulaşıma açık tutuldu. Kartepe kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santime yaklaştı.

Kaynak: DHA