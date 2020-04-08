Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KOCAELİ-Oğlunu öldürüp intihar etti

Oğlunu öldürüp intihar ettiKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Feyzullah Çorluoğlu (47) tartıştığı oğlu Cem Çorluoğlu'nu (22) tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

08.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:08
Oğlunu öldürüp intihar etti
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Feyzullah Çorluoğlu (47) tartıştığı oğlu Cem Çorluoğlu'nu (22) tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi. Olay öğle saatlerinde, Gebze Barış Mahallesi 1810. Sokak'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde tamirhanesi bulunan Feyzullah Çorluoğlu ile oğlu Cem Çorluoğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Feyzullah Çorluoğlu evden çıkan Cem Çorluoğlu'nun üzerine 4'ncü katta bulunan evinin penceresinden tabanca ile 7 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Cem Çorluoğlu kanlar içerisinde yerde kalırken, oğlunun vurulduğunu gören Feyzullah Çorluoğlu daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, baba ve oğlunun hayatlarını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından baba ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. KOCAELİ-Oğlunu öldürüp intihar etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››KOCAELİ-Oğlunu öldürüp intihar etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:21: Şehit acısının yaşandığı Kulp'ta teröre tepki - Haber 17:21: ABD polisi her yerde bu kadını arıyor - Haber 17:20: Niğdeli uş adamından Milli Dayanışma Kampanyasına büyük destek - Haber 17:20: Ukrayna'da Korona virüsü istihbarat servisine de sıçradı - Haber 17:19: Balkondan sarkıttığı sepetle ihtiyacı olanlara yardım ediyor - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:36: Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber