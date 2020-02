Kocaeli öğretmenini öldüren öğrencinin yargılanmasına devam edildi

Öğretmenini öldüren öğrencinin yargılanmasına devam edildiKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun öğrencinin F.Ç.(17) tarafından öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi. F.Ç. savunmasında çok pişman olduğunu, 'bilincimi kaybetmiştim. Kendime geldiğimde her şey olup bitmişti' dedi. Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde 2 Nisan 2019 günü meydana gelen olayda, Atatürk Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu, 11. sınıf öğrencisi F.Ç. tarafından makam odasında bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Necmeddin Kuyucu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından F.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Ç. hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi ile tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla 18 ve 24 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.Necmeddin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından öldürülmesiyle ilgili açılan davanın ikinci duruşması bugün Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık F.Ç. ve avukatı ile Necmeddin Kuyucu'nun eşi Gülay Kuyucu, ağabeyleri İbrahim Kuyucu, Metin Kuyucu, ablası Gülser Yılmaz ve ailenin avukatları katıldı.Olay tarihinde okulun disiplin kurulu üyesi olan öğretmenlerden M.E. tanık sıfatı ile dinlenildi. Mahkeme heyetinin söz verdiği sanık F.Ç, 'Böyle bir olay içerisinde olduğum için çok pişmanım. İsteyerek yaptığım bir şey değil. Gerçekten bilincimi kaybetmiştim. Kendime geldiğimde her şey olup bitmişti.' dedi. Sanığı dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 4 Haziran tarihine erteledi.Duruşma sonrasında Kuyucu ailesinin avukatı Murat Altun yaptığı açıklamada, 'Bugün Necmeddin Kuyucu'nun öldürülmesine ilişkin davanın ikinci oturumu yapıldı. Kocaeli Barosu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı dosyaya katılma talebinde bulundular. Ancak mahkeme heyeti yasal imkansızlık sebebiyle, yasal şartlar oluşmadığından gerek Kocaeli Barosu Başkanlığı'nın gerekse Milli Eğitim Bakanlığı'nın katılma taleplerini reddetti. Bu celse itibariyle sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına dair eksiklikler maalesef tamamlanamadı. 15 Nisan tarihi itibariye Adli Tıp Kurumu bir muayene yapacak suça sürüklenen çocukla ilgili olarak. Nihayetinde 4 Haziran itibariyle de bir sonraki oturum gerçekleşecek." dedi.Şehit edilen öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun aynı zamanda kendisinin okul arkadaşı olduğunu söyleyen avukat Murat Altun, "Bizim öngörümüz ve beklentimiz eğer 4 Haziran tarihine kadar Adli Tıp Kurumu'ndan suça sürüklenen çocuğun cezai ehliyetinin olup olmamasına dair raporun gelmesi halinde dosyanın artık karar aşamasına yaklaştığı yönündedir. Şehit edilen öğretmenin ailesi benim müvekkilim, aynı zamanda da Necmeddin Kuyucu okul arkadaşım. Ben bu vesileyle mensubu olduğu sendikaya en başından bu yana gerek aileye gerekse dosyaya sahip çıkmaları ve ilgilenmeleri nedeniyle teşekkür ediyorum.? diye konuştu.