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Oksijen deposundaki sızıntı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada gaz sızıntısı oluşmasıyla birlikte, çevrede gaz bulutu oluştu. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşadı.

27.09.2019 12:58

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kimyasal gazların üretiminin yapıldığı fabrikanın oksijen deposunda sızıntı meydana geldi. Sızıntıdan dolayı D-100 Karayolu üzerinde gaz bulutu oluştu. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı.

GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Oksijen deposunda yaşanan sızıntının ardından çevreye yayılan gaz, D-100 Karayolu üzerinde bulut oluşurdu. Oluşan gaz bulutu nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 2 metreye düşerken, D-100 Karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Fabrika yetkililerinin olaya müdahale edip sızıntının kaynaklandığı noktadaki arızayı gidermesiyle havadaki gaz bulutu bir süre sonra dağıldı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı. Yayılan oksijenin herhangi bir zararının bulunmadığı öğrenildi.

İşte gaz sızıntısından fotoğraflar;

Oksijen deposundaki sızıntı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kocaeli, Kartepe, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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