Kocaeli Okula Yetişmek İçin Bindikleri Araç Tır'a Çarptı, 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Okula yetişmek için bindikleri araç TIR'a çarptı, 2 çocuk hayatını kaybetti
KÖRFEZ(Kocaeli
), (DHA
) - KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, servisi kaçıran çocukları okula götüren sürücü otomobil ile yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı. Kazada 2 çocuk ölürken, 2 kişi ise yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde, Körfez Hürriyet
Bulvarı'nda meydana geldi. Barbaros Mahallesi
'nde oturan Fikret Avran, iddiaya göre servisi kaçıran çocukları Şükrü Azizcan Avran (12) ve Şiyan Azizcan Avran (10) ile komşularının oğlu Mahmut Hulagü'yü (11) İgsaş
Ortaokulu'na götürmek üzere yola çıktı. Fikret Avran idaresindeki 80 GV 075 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan 78 DA 392 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin sağ tarafı hasar görürken, kazada Fikret Avran, oğulları ve komşusunun oğlu yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkarırken, 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Mahmut Hulagü, Körfez'de bulunan özel bir hastaneye, Fikret Avran, oğulları Şükrü Azizcan Avran ve Şiyan Azat Avran ise Derince
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut Hulagü ve Şükrü Azizcan Avran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti.
Fikret Avran ve Şiyan Azat Avran'ın ise tedavileri devam ediyor. Mahmut Hulagü ve Avran ailesinin yakınları hastanelerin önünde sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.