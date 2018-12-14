Kocaeli Okulun Önünde Minibüsün Altında Kaldı, İşçiler Minibüsü Kaldırarak Kurtardı

Okulun önünde minibüsün altında kaldı, işçiler minibüsü kaldırarak kurtardı İzmit
'te, 7 yaşındaki Medine Işık okulun önünde yolun karşısına geçerken çarpan minibüsün altında kaldı. İşçi servisinde bulunanlar yardıma koşarak, minibüsü kaldırıp çocuğu altında çıkardı. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Olay sabah saatlerinde, İzmit Topçular Mahallesi Özdil Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Ali T. idaresindeki 41 T 592 plakalı minibüs okulun önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Medine Işık'a çarptı. Topçular İlkokulu öğrencisi Medine Işık minibüsün altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acile haber verirken, bu sırada yoldan geçen bir işçi servisi durdu. İşçiler minibüsü havaya kaldırarak Medine Işık'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Medine Işık tedavi altına alındı.
Veliler okul önünde korku dolu gözlerle çocuklarının okula girmelerini bekledi. Daha önce de aynı sokak üzerinde başka kazaların olduğunu belirten öğrenci velileri yetkililerden önlem alınması için yardım istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşçi,İzmit
14 Aralık 2018 Cuma 11:19