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Kocaeli 'ölüm yolu'nda helikopterli denetim

'Ölüm yolu'nda helikopterli denetimKocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sık sık yaşanan kazalar nedeniyle 'ölüm yolu' olarak bilinen Kandıra yolu ve D-100 Karayolu'nda helikopterle havadan denetim yaptı.

09.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:06
'Ölüm yolu'nda helikopterli denetim
Kocaeli İl Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sık sık yaşanan kazalar nedeniyle 'ölüm yolu' olarak bilinen yolu ve D-100 Karayolu'nda helikopterle havadan denetim yaptı. 300 aracın kontrol edildiği denetimde 12 araç sürücüsüne 6 bin 132 lira ceza kesildi.
Kocaeli İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu İzmit hattında yaklaşık 20 kilometre ve sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle 'ölüm yolu' olarak bilinen Kandıra yolunda helikopterle havadan denetim yaptı. Jandarma helikopterinde bulunan görevliler hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip, sağ şerit veya bankette trafiği tehlikeye sokacak şekilde bekleyen araçları tespit etti. Helikopterden yol kenarlarında bulunan jandarma denetim ekiplerine kural ihlali yapanlar telsizle bildirildi. Denetimlerde 300 araç kontrol edilirken, 12 araç sürücüsüne 6 bin 132 lira para cezası kesildi. Helikopterle trafik kontrollerinin belirli aralıklarla yapılacağı belirtildi.
Kocaeli 'ölüm yolu'nda helikopterli denetim

Trafik Şube Müdürlüğü, D-100 Karayolu, Jandarma, Kandıra, Güncel

Kaynak: DHA


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