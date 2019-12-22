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Kocaeli ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı

Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktıİzmit'te, lise öğrencisi Batuhan Demirhan'ın (17) arkadaşının oynadığı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği olaydan hemen önce, silahlarla birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

22.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:25
Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı
İzmit'te, lise öğrencisi Batuhan Demirhan'ın (17) arkadaşının oynadığı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği olaydan hemen önce, silahlarla birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı.
Kadıköy Mahallesi'nde oturan Batuhan Demirhan, dün arkadaşlarını evine ders çalışmaya çağırdı. Batuhan Demirhan babasına ait tabanca ile oynamaya başladı. Bir süre sonra T.K., Batuhan'dan tabancayı aldı. T.K.?nın oynadığı tabanca ateş aldı, kurşun Batuhan Demirhan'a isabet etti. Çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Demirhan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Arkadaşının ölümüne neden olan T.K. ise gözaltına alındı.
SİLAHLARLA FOTOĞRAFLAR
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Batuhan'ın hayatını kaybetmeden hemen önce ellerinde silahlarla arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Batuhan'ın elinde tabanca, Batuhan'ı vuran arkadaşının elinde silah ve bir diğer arkadaşının elinde ise bıçak görüldü. Yine başka bir karede gençlerin ellerinde namluları birbirlerine doğrultulmuş silahlar görülüyor.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK İÇİN
Batuhan Demirhan vurulmadan önce bu fotoğrafların çekildiği, gençlerin sosyal medya hesaplarında paylaşmak için bu pozları verdiği öğrenildi.
FOTOĞRAFLAR
Sebahattin AYDINİZMİT (Kocaeli), (DHA)
Kocaeli ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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