Kocaeli Ormanda Define Hayali ile Kazı Yaparken Yakalandılar

Ormanda define hayali ile kazı yaparken yakalandılar
İZMİT(Kocaeli
), (DHA
) - KOCAELİ'nin Kartepe
ilçesinde, ormanlık alanda define bulma hayali ile kazı yapan 7 kişi jandarmanın baskını ile yakalandı.
Kocaeli İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartepe Sultaniye Mahallesi'nde ormanlık alanda definecilerin kazı yaptığına dair bilgi aldı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, kazı yapan kişileri bir süre takip etti. Jandarma
daha sonra baskın düzenleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı. Ormanlık alanda define bulma umuduyla büyük bir kayanın altında çukur açan kişilerin kazıda kullandığı jeneratör ve aletlere el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişi hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan soruşturma başlatıldı.
DHA,Kartepe,Kocaeli
15 Kasım 2018 Perşembe 12:47