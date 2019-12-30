Haberler » Güncel » Kocaeli oto galeri kurdular, 25 milyonluk vurgun yaptılar - Haber

Kocaeli oto galeri kurdular, 25 milyonluk vurgun yaptılar

Oto galeri kurdular, 25 milyonluk vurgun yaptılarKocaeli'de, 2018 ve 2019 yıllarında 43 kişinin dolandırıldıkları yönünde polise başvurması üzerine çalışma yürüten polis ekipleri, otomobil galerisi kurarak 400 kişiden araç satışıyla ilgili vekalet alarak para ödemeyen ve yaklaşık 25 milyon...

30.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:06
Oto galeri kurdular, 25 milyonluk vurgun yaptılar
'de, 2018 ve 2019 yıllarında 43 kişinin dolandırıldıkları yönünde polise başvurması üzerine çalışma yürüten polis ekipleri, otomobil galerisi kurarak 400 kişiden araç satışıyla ilgili vekalet alarak para ödemeyen ve yaklaşık 25 milyon TL değerinde vurgun yapan çeteyi çökertti.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2018 ve 2019 yılları arasında Kocaeli ve 'da aracının satışı konusunda bir otomobil galerisi tarafından dolandırıldığını söyleyerek polise başvuran 43 kişinin yaşadığı olayların benzer olduğunu tespit etti. Dolandırıcılık olaylarını aynı kişilerin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Bazı kişilerin otomobil galerisi açarak araçlarını satmak isteyen kişilerden vekalet aldığını ve araç sahiplerine az miktarda para vererek geri kalanı için senet ya da çek düzenlediğini belirleyen ekipler, bu otomobil galerilerinin senetlerin ödeme günü geldiğinde kapanarak sahiplerinin kayıplara karıştığını tespit etti.
24 ARACA SATILAMAZ ŞERHİ KONULDU
Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli 1'i kadın 9 kişiyi 24 Aralık günü Kocaeli merkezli olarak Bursa, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar ve araç sahiplerine ait çok sayıda vekaletname, sim kartlar, senetler, araç satış sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, kartvizitler ve şirket kaşeleri ele geçirildi. Ayrıca polisin çalışması sırasında şüpheliler tarafından satılmaya çalışılan 24 araca da 'Satılamaz Şerhi' konularak araç sahiplerinin mağdur olmaları önlendi.
400'ÜN ÜZERİNDE KİŞİDEN VEKALETNAME ALMIŞLAR
Şüpheli 9 kişinin gözaltına alınmasının ardından polis ekiplerinin yaptığı geriye dönük çalışmalarda, şüphelilerin farklı tarihlerde Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Konya Yalova, Mardin, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri ve Zonguldak illerine giderek bu illerde araçlarını satmak isteyen 400'ün üzerinde kişiden araç satışı yapmak için vekalet aldıkları belirlendi. ekiplerinin geriye dönük çalışmaları devam ediyor.
Gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilen 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli oto galeri kurdular, 25 milyonluk vurgun yaptılar

Kocaeli, Bursa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:57   KARABURUN'DA FIRTINA; DEV DALGALAR OLUŞTU (2) (Aktüel görüntüler) - Haber
11:57   Fuat Oktay: 16 yaş grubu öğrencilerde uyuşturucu ve sigara kullanımı azaldı - Haber
11:57   Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Yiyecek arayan tilki - KARS - Haber
11:57   Karaburun'da fırtına; dev dalgalar oluştu - Haber
11:51   Sağlık turizmi için web hizmet - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
10:00   Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? - Haber
30.12.2019 11:59:25