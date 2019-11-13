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Kocaeli otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi

Otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdiİZMİT'te bir özel halk otobüsü sürücüsü, aracında fenalaşan çocuğu hiçbir durakta durmadan hastaneye yetiştirdi.

13.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:25
Otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi
İZMİT'te bir özel halk otobüsü sürücüsü, aracında fenalaşan çocuğu hiçbir durakta durmadan hastaneye yetiştirdi.
Çenesuyu ile İzmit Bayındırlık Konutları arasında sefer yapan 41 J 0040 plakalı özel halk otobüsünde yolcu olan bir kız çocuk fenalık geçirdi. Yanındaki arkadaşları hemen bir koltuğa yatırarak müdahale etmeye çalışırken, Seka Tüneli üzerinde durumu fark eden sürücü Şenol Türkay, hiç tereddüt etmeden otobüsü hastaneye götürdü. Aracının dörtlü lambalarını yakan ve korna çalarak trafikte yol isteyen sürücü Şenol Türkay, hiçbir durakta durmadan otobüsü Devlet Hastanesi'nin Acil Servis kısmına getirerek çocuğu ve arkadaşlarını indirdi. Tedavi altına alınan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kocaeli otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi

Derince, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA


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