KOCAELİ OTOBÜSTE UNUTULAN ÇOCUĞU AİLESİNE TESLİM ETTİ

Kaynak: DHA

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ailesinin halk otobüsünde unuttuğu 5 yaşındaki Abdullah Karabiber'i otobüs sürücüsü, yanına alıp korkmaması için elinden geleni yaptı. Halk otobüsü sürücüsü ailesi ile iletişime geçip Abdullah'ı yol güzergahında ailesine teslim etti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.?de görevli sürücü İsa Yıldırım, Ramazan Bayramının 2'nci günü Çayırova istikametine doğru seferine çıktı. Yeni Mahalle durağına geldiğinde yolcuların çoğunluğu araçtan iniş yaptı. Aracını sürmeye devam eden Yıldırım, arkadan gelen sesler üzerine dikiz aynasından baktı. Aracını müsait bir yere çeken İsa Yıldırım, küçük bir çocuğun ailesinin araçta olmadığını ve unutulduğunu öğrendi. Hemen çocuğu yanına alan sürücü Yıldırım, çocukla konuşarak ismini öğrendi.HEMEN POLİSLE İLETİŞİME GEÇTİİsa Yıldırım, Gebze Garaj amirliği ile görüşerek aracında bir çocuk unutulduğunu iletti. Gebze Garaj Amirliği, polis ile iletişime geçerek araçlarında kayıp bir çocuğun olduğunu belirtti. Polis, ailesinin çocuk için emniyete başvuru yaptığını belirtti. Polis memurları garaj amirliğine kaybolan çocuğun babası Mehmet Karabiber'in telefon numarasını verdi. Garaj amirliği şoför Yıldırım ile iletişime geçerek Abdullah'ın babasının numarasını verdi. Daha sonra şoför, baba ile iletişime geçerek şuan da son durağa ilerlediğini, Abdullah'ın güvende olduğunu, korkmamaları gerektiklerini ve Abdullah'ı istenilen durakta teslim edeceğini belirtti.ANNE VE BABASINA TESLİM ETTİSon durakta Abdullah'ın karnını doyurup oyun oynayan İsa Yıldırım, çocuğun korkmaması için elinden ne geliyorsa yaptı. İsa Yıldırım, dönüşte anne ve babanın beklediği durağa kadar minik Abdullah'ı araç şoför kabinine aldı. İsa Yıldırım, Çayırova durağına geldiğinde anne ve baba otobüsü karşıladı. Daha sonra Abdullah, korku dolu anlar yaşayan ailesine teslim edildi. Şoför İsa Yıldırım, üzüntülü korkulu aileye ikinci bayramını yaşattı.MİNİK ABDULLAH İLE AİLESİ, ŞOFÖRLE BİR ARAYA GELDİGebze Otobüs Garajında şoför İsa Yıldırım, Abdullah ve ailesi tekrar bir araya geldi. Yıldırım'a, yapmış olduğu bu kahramanca hareketten ötürü teşekkürlerini ileten baba Mehmet Karabiber, 'Eşim bana Büyükşehir Belediyesi otobüsünde oğlumuz Abdullah'ı unuttuğunu telefonla bildirdi. Hemen karakolu aradım. Daha sonrasında otobüs şoförü İsa Yıldırım beni aradı ve 'Çocuğunuz Abdullah güvende ve bizlerle beraber' dedi. İşte o zaman korkum bir anda rahatlamaya döndü. Şoför Yıldırım'a teşekkür ettim.ö dedi.YILDIRIM İNSANLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM3,5 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan İsa Yıldırım ise, 'Abdullah'ın babasını aradığımda panik halindeydi. Sakin olmasını ve oğlunun güvende ve emin ellerde olduğunu belirttim ve istediği zaman istediği yerde çocuğunu teslim edeceğimi söyledim. Abdullah'ı da kendi evladımmış gibi düşünüp öyle hareket ettim. Onun korkmaması için elimden geleni yaptım. Yerimde kim olsa aynı hareketi yapardı.ö diye konuştu.