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Kocaeli Otogarı'nda, 1 yılda 51 silah ve 769 kesici alet bulundu

KOCAELİ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, 2019 yılında yapılan aramalarda; 769 kesici- delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe ele geçirildi.

07.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:18 Kocaeli Otogarı'nda, 1 yılda 51 silah ve 769 kesici alet bulundu

KOCAELİ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, 2019 yılında yapılan aramalarda; 769 kesici- delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe ele geçirildi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, geçen yıl otogar kapılarında yapılan aramalarda, kesici- delici aletler ve silahlar bulundu. Yapılan aramalar sonucu 769 kesici- delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe ele geçirildi. Kesici aletler arasındaki sustalı bıçaklar, satır, kasatura ve kılıç ile farklı şekilde yapılan muştalar dikkat çekti. Silahlarla ilgili kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.



Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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