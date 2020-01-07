Haberler » 3. Sayfa » Kocaeli otogarında son bir yılda yakalananlar cephaneliği andırdı - Haberler

Kocaeli otogarında son bir yılda yakalananlar cephaneliği andırdı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2019 yılı boyunca 769 kesici delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.

07.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:40 Kocaeli otogarında son bir yılda yakalananlar cephaneliği andırdı
KOCAELİ (İHA) – Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2019 yılı boyunca 769 kesici delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan güvenlik denetimleri, güvenlik sorunu oluşturabilecek durumların önüne geçiyor. Bu kapsamda otogarda 2019 yılında birçok farklı arama yapılarak çeşitli kesici delici aletler ele geçirildi. 4 farklı noktada yapılan aramalarda 769 kesici delici alet, 51 silah ve 15 göz yaşartıcı sprey, 3 kelepçe yakalandı.

Otogarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile koordineli çalışan UlaşımPark güvenlik birimi 4 farklı noktada 7-24 hizmet sağlayarak 69 kamera ile terminali izliyor. Ekiplerin yaptıkları uygulamalarda ayrıca 13 bin 363 paket kaçak pişmaniye yakalanarak imha edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:36   Kars Belediyesi her mahalleye bir kütüphane kuracak - Haberler
14:35   Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı - Haberler
14:35   MHP'li Bulut, Ankara Barosu'nun kararını eleştirdi - Haberler
14:33   ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita - Haberler
14:32   Çıkan yangında 2 çocuğu ve eşini kurtaran baba yoğun bakıma kaldırıldı - Haberler
14:31   Kar maskeli hırsızlara suçüstü - Haberler
14:29   İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü: İntikamın zamanını da mekanını da biz belirleriz - Haberler
14:05   Polisten tek ayakkabıyla kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı - Haberler
13:58   Kasım Süleymani'nin cenazesi, izdiham nedeniyle toprağa verilemedi - Haberler
13:43   İstiklal caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı - Haberler
7.01.2020 14:47:22