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KOCAELİ Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralıİZMİT'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

15.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:55
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
İZMİT'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İzmit yönünde ilerleyen Eren K. yönetimindeki 10 ACF 796 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Eren K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KOCAELİ Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmit, Güncel
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