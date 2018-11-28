28 Kasım 2018, 13:10
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Kocaeli Otomobil Deniz Kenarında Çamura Saplanmış Halde Bulundu

Otomobil deniz kenarında çamura saplanmış halde bulunduİZMİT'te deniz kenarındaki çamura saplanarak bir kısmı suya giren otomobilin sahibine telefon açıldı.

Otomobil deniz kenarında çamura saplanmış halde bulundu

İZMİT'te deniz kenarındaki çamura saplanarak bir kısmı suya giren otomobilin sahibine telefon açıldı. Aracın sahibine ulaşılamaması üzerine otomobil çekici ile bulunduğu yerden alındı.

İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan özel halk otobüsü garajında bulunan sürücüler, sahil şeridinde 41 ABD 582 plakalı otomobilin çamura saplandığını görerek polise haber verdi. Aracın bir kısmının suyun içerisinde kaldığını, sağ camının tamamen açık olduğunu gören polis, aracın plakasından sahibine ulaşmaya çalıştı. Araç sahibinin telefona cevap vermemesi üzerine otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi. İzmit
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:10